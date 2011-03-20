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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 13
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
20 марта 2011, 19:00 МСК
20.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
88
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
13'
13'
79
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
72
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Ново
Начо Ново
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
68
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
53
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Хуанито
Хуанито
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Ульоа
Леонардо Ульоа