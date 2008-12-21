Матч завершен
Спортинг
Хихон
Мальдонадо 28
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
21 дек. 2008, 19:00 МСК
21.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
-
Кармело
Кармело
90
-
Мичел
Мичел
90
-
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
-
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
28'
28'
73
Альмерия
мин
-
Бруно
Бруно
90
-
Хуанито
Хуанито
70