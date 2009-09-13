Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 6
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
13 сент. 2009, 18:00 МСК
13.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
6'
6'
82
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
66
0
Баррал
Давид Баррал
72
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Камачо
Диего Камачо
0
Андреу
Андреу
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
75
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
63
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
46
0
Уче
Калу Уче
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Родригес
Давид Родригес