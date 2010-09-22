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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Серхио 39
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
22 сент. 2010, 21:00 МСК
22.09.2010, 21:00 МСК
среда
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
71
0
Валери
Диего Валери
61
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
61
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
39'
39'
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Суарес
Рубен Суарес
65
0
Вальдо
Вальдо
69
0
Хиско
Хиско
90
0
Хорда
Рафа Хорда
82
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Гонсалес
Игнасио Гонсалес
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Надаль
Хиско Надаль