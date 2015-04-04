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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Хемед 70
1:4
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баррал 17
Касадесус 32
Баррал 53
Баррал 75
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
4 апр. 2015, 21:00 МСК
4.04.2015, 21:00 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
52
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
7
Верса
Верса
28
20
Азиз
Рамон Азиз
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
76
10
Хемед
Томер Хемед
70'
70'
90
Запасные
25
Рубен
Рубен
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
23
Сориано
Фернандо Сориано
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
17
Мендес
Эдгар Мендес
29
Хурадо
Хосе Анхель Хурадо
19
Зонго
Джонатан Зонго
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
12
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Винтра
Лукас Винтра
90
2
Лопес
Иван Лопес
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
24
Симао
Жуниор Симао
90
21
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
6
Хосе Мари
Хосе Мари
62
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
71
7
Баррал
Давид Баррал
17'
53'
75'
17', 53', 75'
86
18
Касадесус
Виктор Касадесус
32'
32'
90
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
4
Наварро
Давид Наварро
23
Диоп
Папакоули Диоп
5
Уче
Калу Уче
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
10
Гарсия
Рубен Гарсия
8
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар