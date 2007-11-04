Матч завершен
Леванте
Валенсия
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
4 нояб. 2007, 19:00 МСК
4.11.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы