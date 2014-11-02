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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баррал 26
Касадесус 75
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Зонго 70
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
2 нояб. 2014, 21:00 МСК
2.11.2014, 21:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
15
Карабелас
Николаос Карабелас
90
12
Хуанфран
Хуанфран
90
4
Наварро
Давид Наварро
90
6
Винтра
Лукас Винтра
90
23
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Иваншиц
Андреас Иваншиц
66
10
Гарсия
Рубен Гарсия
79
26
Камараса
Виктор Камараса
73
7
Баррал
Давид Баррал
26'
26'
90
18
Касадесус
Виктор Касадесус
75'
75'
90
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
2
Лопес
Иван Лопес
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
14
Гавилан
Хайме Гавилан
20
Перес
Виктор Перес
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
8
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
70'
70'
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
57
17
Мендес
Эдгар Мендес
65
9
Тьеви
Тьеви
65
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
10
Хемед
Томер Хемед