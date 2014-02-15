Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баррал 62
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
15 февр. 2014, 20:00 МСК
15.02.2014, 20:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Хуанфран
Хуанфран
77
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Симао
Жуниор Симао
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
0
Баррал
Давид Баррал
62'
62'
80
0
Касадесус
Виктор Касадесус
58
Запасные
0
Хименес
Хави Хименес
0
Нагоре
Нагоре
0
Пинту
Сержиу Пинту
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Ксуметра
Жорди Ксуметра
0
Анхель
Анхель
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
79
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
90
0
Барбоза
Элдер Барбоза
64
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
69
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Мане
Мане
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Корона
Корона
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Диас
Оскар Диас