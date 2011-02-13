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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Кайседо 53
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
13 февр. 2011, 19:00 МСК
13.02.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Вальдо
Вальдо
86
0
Хиско
Хиско
74
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
53'
53'
84
Запасные
0
Рейна
Маноло Рейна
0
Нано
Нано
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Ларреа
Горка Ларреа
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Суарес
Рубен Суарес
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
86
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
68
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
77
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Луна
Антонио Луна
0
Корона
Корона
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом