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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Верса 45
Сусо 51
2:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Эль-Жар 55
Диоп 60
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2013, 19:00 МСК
21.09.2013, 19:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
58
0
Сусо
Сусо
51'
51'
87
0
Верса
Верса
45'
45'
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
75
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Рафита
Рафита
0
Диас
Оскар Диас
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
60'
60'
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
81
0
Ксуметра
Жорди Ксуметра
90
0
Риос
Педро Риос
46
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
68
Запасные
0
Хименес
Хави Хименес
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Симао
Жуниор Симао
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
55'
0
Баррал
Давид Баррал
0
Нонг
Элойс Нонг