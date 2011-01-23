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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Гарсиа 8
Ульоа 11
Ульоа 55
3:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Аранда 24
Лекич 90
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
23 янв. 2011, 19:00 МСК
23.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
8'
8'
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
79
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
68
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
11'
55'
11', 55'
87
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Хосечо
Хосечо
90
0
Серхио
Серхио
59
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
81
0
Лоло
Лоло
90
0
Коро
Коро
74
0
Аранда
Карлос Аранда
24'
24'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Ойер
Ойер
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Сола
Кике Сола
0
Лекич
Деян Лекич
90'