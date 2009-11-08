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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Хосечо 2
Уче 90
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
8 нояб. 2009, 19:00 МСК
8.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
78
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
78
0
Гильерме
Гильерме
87
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90'
90'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Родригес
Давид Родригес
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хосечо
Хосечо
2'
2'
90
0
Хуанфран
Хуанфран
82
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
71
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
0
Аранда
Карлос Аранда
82
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Ойер
Ойер
0
Серхио
Серхио
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан