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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 73
1:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Риера 19
Аррибас 33
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
4 апр. 2014, 22:00 МСК
4.04.2014, 22:00 МСК
пятница
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
61
0
Мане
Мане
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
70
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
73'
73'
90
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Корона
Корона
70
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Родри
Родри
0
Зонго
Джонатан Зонго
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
60
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
33'
33'
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Торрес
Роберто Торрес
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
72
0
Риера
Ориоль Риера
19'
19'
84
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лобато
Кристиан Лобато
0
Акунья
Карлос Акунья
0
Мануэль
Мануэль