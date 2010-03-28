Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Пандиани 20
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
28 марта 2010, 18:00 МСК
28.03.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
74
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
20'
20'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
75
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Хосечо
Хосечо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Рупер
Рупер
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
46
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
77
0
Гоитом
Хенок Гоитом
90
0
Уче
Калу Уче
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Мичел
Мичел
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Родригес
Давид Родригес