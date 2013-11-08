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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 18
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
8 нояб. 2013, 22:00 МСК
8.11.2013, 22:00 МСК
пятница
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
46
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
66
0
Торрес
Роберто Торрес
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
80
0
Риера
Ориоль Риера
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
0
Мануэль
Мануэль
0
Нуньес
Хосе Нуньес
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
62
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
86
0
Родри
Родри
18'
18'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Рафита
Рафита
0
Юн Гю
Ким Юн Гю
0
Диас
Оскар Диас