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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 71
Негредо 89
2:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Пандиани 84
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
19 апр. 2009, 18:00 МСК
19.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
88
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
65
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Ириней
Ириней
80
0
Уче
Калу Уче
90
0
Негредо
Альваро Негредо
71'
89'
71', 89'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Чико
Чико
0
Хуанито
Хуанито
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Солари
Эстебан Солари
Осасуна
мин
0
Дельпорте
Людовик Дельпорте
79
0
Роберто
Роберто
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
79
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
84'
84'
90
0
Сола
Кике Сола
68
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Хосечо
Хосечо
0
Фланьо
Хавьер Фланьо
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Идальго
Антонио Идальго
0
Портильо
Хавьер Портильо
0
Эскуэрро
Сантьяго Эскуэрро