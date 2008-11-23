Матч завершен
Осасуна
Памплона
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
23 нояб. 2008, 19:00 МСК
23.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы