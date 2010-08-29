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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
29 авг. 2010, 18:00 МСК
29.08.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Хосечо
Хосечо
64
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
84
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
0
Аранда
Карлос Аранда
72
Запасные
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Ойер
Ойер
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Лекич
Деян Лекич
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
80
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
58
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мичел
Мичел
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Риго
Бальтасар Риго
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа