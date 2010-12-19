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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 7
Ульоа 24
2:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Ману 29
Мику 48
Боатенг 71
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
19 дек. 2010, 19:00 МСК
19.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
84
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Корона
Корона
61
0
Уче
Калу Уче
7'
7'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
24'
24'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Валери
Диего Валери
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
78
0
Боатенг
Дерек Боатенг
71'
71'
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
85
0
Ману
Ману
29'
29'
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Мику
Мику
48'
48'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Пинтос
Пабло Пинтос
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Москера
Педро Москера
0
Арисменди
Хавьер Арисменди