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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 17
Негредо 65
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Геррон 7
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
1 марта 2009, 19:00 МСК
1.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
61
0
Крусат
Альберт Крусат
75
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Негредо
Альваро Негредо
17'
65'
17', 65'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Чико
Чико
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари
Хетафе
мин
0
Геррон
Хоффре Геррон
7'
7'
66
0
Якобо
Якобо
90
0
Лихт
Лукас Лихт
90
0
Марио
Марио
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Полански
Юджен Полански
66
0
Уче
Икечукву Уче
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
84
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Селестини
Фабио Селестини
0
Котело
Марио Котело
0
Кепа
Бланко Кепа