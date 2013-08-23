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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Лафита 32
Кастро 85
2:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 30
Сориано 37
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
23 авг. 2013, 21:00 МСК
23.08.2013, 21:00 МСК
пятница
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
32'
32'
90
0
Кастро
Диего Кастро
85'
85'
90
0
Борха
Борха
90
0
Ласен
Мехди Ласен
53
0
Сарабия
Пабло Сарабия
61
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Мичел
Мичел
0
Леон
Педро Леон
0
Москера
Педро Москера
0
Мику
Мику
0
Васкес
Альваро Васкес
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Тебар
Маркос Тебар
79
0
Сориано
Фернандо Сориано
37'
37'
69
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
30'
30'
88
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Юн Гю
Ким Юн Гю
0
Диас
Оскар Диас
0
Суарес
Рубен Суарес