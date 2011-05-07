Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 5
Риос 53
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
7 мая 2011, 19:00 МСК
7.05.2011, 19:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Риос
Педро Риос
53'
53'
80
0
Колунга
Адриан Колунга
5'
5'
90
0
Мику
Мику
74
0
Сардинеро
Адриан Сардинеро
62
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Марио
Марио
0
Пинтос
Пабло Пинтос
0
Борха
Борха
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Москера
Педро Москера
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
72
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
72
0
Гоитом
Хенок Гоитом
90
0
Уче
Калу Уче
61
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Хуанито
Хуанито
0
Ортис
Хосе Ортис
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Ульоа
Леонардо Ульоа