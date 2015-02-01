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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мендес 44
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
1 февр. 2015, 19:00 МСК
1.02.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
90
7
Верса
Верса
90
15
Корона
Корона
74
17
Мендес
Эдгар Мендес
44'
44'
87
8
Силва
Веллингтон Силва
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
4
Наварро
Химо Наварро
3
Фран Велес
Фран Велес
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
32
Дани Ромера
Дани Ромера
Хетафе
мин
13
Кодина
Жорди Кодина
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Налдо
Налдо
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
12
Арройо
Альваро Арройо
84
23
Инестроза
Фреди Инестроза
60
17
Кастро
Диего Кастро
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
19
Саммир
Саммир
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
69
9
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
1
Лопес
Жонатан Лопес
3
Лаго
Роберто Лаго
14
Леон
Педро Леон
36
Фелип
Алехандро Фелип
30
Иви
Иви
29
Астрай Лопес
Педро Астрай Лопес
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия