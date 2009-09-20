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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мичел 48
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
20 сент. 2009, 18:00 МСК
20.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
48'
48'
64
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
81
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Солари
Эстебан Солари
0
Родригес
Давид Родригес
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
78
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Леон
Педро Леон
59
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
59
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Контра
Космин Мариус Контра
0
Кортес
Давид Кортес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Риос
Педро Риос
0
Ману
Ману