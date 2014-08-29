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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Васкес 29
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
29 авг. 2014, 21:00 МСК
29.08.2014, 21:00 МСК
пятница
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
28
Вигарай
Карлос Вигарай
90
20
Валера
Хуан Валера
90
23
Инестроза
Фреди Инестроза
57
22
Родригес
Хуан Родригес
90
19
Саммир
Саммир
63
5
Ласен
Мехди Ласен
90
4
Мичел
Мичел
90
8
Сарабия
Пабло Сарабия
90
9
Васкес
Альваро Васкес
29'
29'
88
Запасные
13
Кодина
Жорди Кодина
3
Лаго
Роберто Лаго
12
Арройо
Альваро Арройо
7
Лафита
Анхель Лафита
17
Кастро
Диего Кастро
30
Иви
Иви
29
Астрай Лопес
Педро Астрай Лопес
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
75
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
61
10
Хемед
Томер Хемед
73
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
15
Корона
Корона
20
Азиз
Рамон Азиз
9
Тьеви
Тьеви
18
Дангба
Тирасил Дангба