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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Зонго 49
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2014, 14:00 МСК
26.01.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
49'
49'
90
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
70
0
Сусо
Сусо
78
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Мане
Мане
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Диас
Оскар Диас
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
61
0
Лопес
Лисандро Лопес
90
0
Арройо
Альваро Арройо
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
70
0
Леон
Педро Леон
90
0
Москера
Педро Москера
66
0
Сарабия
Пабло Сарабия
90
0
Марика
Чиприан Марика
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лаго
Роберто Лаго
0
Валера
Хуан Валера
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Колунга
Адриан Колунга