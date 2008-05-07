Матч завершен
Хетафе
Хетафе
4:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
7 мая 2008, 21:00 МСК
7.05.2008, 21:00 МСК
среда
Составы