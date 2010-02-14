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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Каскеро 55
Сольдадо 70
2:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 47
Сориано 90
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
14 февр. 2010, 19:00 МСК
14.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
55'
55'
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Леон
Педро Леон
87
0
Парехо
Даниэль Парехо
83
0
Ману
Ману
75
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
70'
70'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Кортес
Давид Кортес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Риос
Педро Риос
0
Кепа
Бланко Кепа
0
Мику
Мику
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
81
0
Сориано
Фернандо Сориано
90'
90'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
72
0
Пьятти
Пабло Пьятти
47'
47'
81
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас