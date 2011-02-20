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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 48
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Арансубиа 90
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
20 февр. 2011, 19:00 МСК
20.02.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Фегули
Софиан Фегули
61
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
85
0
Пьятти
Пабло Пьятти
48'
48'
77
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Хуанито
Хуанито
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
0
Корона
Корона
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90'
90'
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
78
0
Домингес
Хуан Домингес
60
0
Рики
Рики
64
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Жука
Жука
0
Санд
Хосе-Густаво Санд