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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Мендес 90
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
28 сент. 2014, 18:00 МСК
28.09.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
24
Фаринья
Луис Фаринья
75
1
Люкс
Герман Люкс
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
61
0
Поштига
Элдер Поштига
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
70
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
21
Диаките
Модибо Диаките
3
Канелья
Роберто Канелья
6
Родригес
Хосе Родригес
18
Точе
Точе
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
60
7
Верса
Верса
90
20
Азиз
Рамон Азиз
90
22
Томас
Томас
71
17
Мендес
Эдгар Мендес
90'
90'
90
10
Хемед
Томер Хемед
81
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
3
Фран Велес
Фран Велес
23
Сориано
Фернандо Сориано
8
Силва
Веллингтон Силва
9
Тьеви
Тьеви