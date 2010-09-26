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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 4
Уче 19
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
26 сент. 2010, 18:00 МСК
26.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Риндароу
Кнут Риндароу
90
0
Лопо
Альберто Лопо
46
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Демарец
Ив Демарец
33
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Рамос
Фелипе Рамос
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Жука
Жука
0
Диони
Диони
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
85
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Уче
Калу Уче
4'
19'
4', 19'
62
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Валери
Диего Валери
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа