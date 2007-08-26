Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:3
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
26 авг. 2007, 20:00 МСК
26.08.2007, 20:00 МСК
воскресенье
Составы