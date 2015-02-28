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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
28 февр. 2015, 22:00 МСК
28.02.2015, 22:00 МСК
суббота
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
80
7
Верса
Верса
90
15
Корона
Корона
89
8
Силва
Веллингтон Силва
67
9
Тьеви
Тьеви
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
4
Наварро
Химо Наварро
3
Фран Велес
Фран Велес
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
22
Томас
Томас
17
Мендес
Эдгар Мендес
19
Зонго
Джонатан Зонго
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
86
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
6
Родригес
Хосе Родригес
66
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
81
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
15
Лауре
Лауре
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
24
Фаринья
Луис Фаринья
67
Кошта
Элдер Кошта