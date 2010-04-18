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Матч-центр
Моя команда
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
18 апр. 2010, 18:00 МСК
18.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
14
0
Серхио
Гонсалес Серхио
67
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Рики
Рики
76
Запасные
0
Ману
Ману
0
Писку
Писку
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Адриан
Адриан
0
Перес
Иван Перес
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
67
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
64
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Мичел
Мичел
0
Корона
Корона
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Родригес
Давид Родригес