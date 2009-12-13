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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 58
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Альварес 74
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
13 дек. 2009, 19:00 МСК
13.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Корона
Корона
90
0
Уче
Калу Уче
58'
58'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
73
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Родригес
Давид Родригес
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
69
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Домингес
Хуан Домингес
57
0
Миста
Миста
68
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Альварес
Пабло Альварес
74'
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Перес
Иван Перес