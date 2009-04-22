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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Верду 49
Лассад 68
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
22 апр. 2009, 21:00 МСК
22.04.2009, 21:00 МСК
среда
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
49'
49'
58
0
Альварес
Пабло Альварес
72
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
82
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
68'
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Чико
Чико
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
62
0
Крусат
Альберт Крусат
73
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Корона
Корона
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Уче
Калу Уче
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето