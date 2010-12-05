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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 77
1:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Габи 67
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
5 дек. 2010, 19:00 МСК
5.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Риго
Бальтасар Риго
90
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
68
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
45
0
Корона
Корона
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
62
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
77'
77'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Крусат
Альберт Крусат
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Валери
Диего Валери
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Сарагоса
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Габи
Габи
67'
67'
90
0
Эдмилсон
Эдмилсон
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
75
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
48
0
Браулио
Нобрега Браулио
51
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Понцио
Леонардо Понцио
0
Бутахар
Саид Бутахар
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Перес
Марко Перес