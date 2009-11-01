Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Лафита 30
Пулидо 36
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ортис 39
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
1 нояб. 2009, 19:00 МСК
1.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
90
0
Айяла
Роберто Айяла
46
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Пулидо
Рубен Пулидо
36'
36'
90
0
Лафита
Анхель Лафита
30'
30'
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
27
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
60
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Лагуардия
Виктор Лагуардия
0
Габи
Габи
0
Бабич
Марко Бабич
0
Эррера
Андер Эррера
0
Эвертон
Эвертон
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
64
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
78
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
88
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
39'
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Родригес
Давид Родригес