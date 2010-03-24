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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 61
1:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
24 марта 2010, 22:00 МСК
24.03.2010, 22:00 МСК
среда
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Мичел
Мичел
75
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
63
0
Корона
Корона
90
0
Уче
Калу Уче
61'
61'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Крусат
Альберт Крусат
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Куильо
Алекс Куильо
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
90
0
Пулидо
Рубен Пулидо
90
0
Габи
Габи
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
75
0
Эррера
Андер Эррера
64
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
0
Суасо
Умберто Суасо
69
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Элизеу
Элизеу
0
Бабич
Марко Бабич
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Арисменди
Хавьер Арисменди