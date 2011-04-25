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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Алвеш 70
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
25 апр. 2011, 22:00 МСК
25.04.2011, 22:00 МСК
понедельник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Алвеш
Диего Алвеш
70'
70'
90
0
Бутахар
Саид Бутахар
54
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
77
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Браулио
Нобрега Браулио
61
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Хуанито
Хуанито
72
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
61
0
Корона
Корона
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
55
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Гоитом
Хенок Гоитом