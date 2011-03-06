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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Пас-Крус 51
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Фегули 70
М'Бами 73
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
6 марта 2011, 19:00 МСК
6.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
77
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
51'
51'
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
66
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Кристиан
Идальго Кристиан
90
0
Тоте
Тоте
73
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Хуанра
Хуанра
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
0
Портильо
Хавьер Портильо
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
74
0
М'Бами
Модесте М'Бами
73'
73'
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
54
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
78
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Хуанито
Хуанито
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Фегули
Софиан Фегули
70'
0
Гоитом
Хенок Гоитом