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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ульоа 84
1:1
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Вальдес 38
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
24 окт. 2010, 18:00 МСК
24.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
82
0
Корона
Корона
60
0
Уче
Калу Уче
60
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Валери
Диего Валери
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
84'
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
25
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
68
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Руфете
Франсиско Руфете
75
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
38'
38'
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер