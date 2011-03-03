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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 64
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Колса 37
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2011, 22:00 МСК
3.03.2011, 22:00 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
64'
64'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Хуанито
Хуанито
56
0
Фегули
Софиан Фегули
56
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
62
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
37'
37'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Арана
Мануэль Арана
49
0
Розенберг
Маркус Розенберг
23
0
Ариэль
Ариэль
72
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Кеннеди
Кеннеди