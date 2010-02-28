Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 29
Крусат 67
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
28 февр. 2010, 19:00 МСК
28.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
71
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
46
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
59
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Хиско
Хиско
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
67'
67'
88
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
29'
29'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
22
0
Пьятти
Пабло Пьятти
85
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Борцани
Леонардо Борцани