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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ортис 3
Ортис 13
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
3 мая 2009, 18:00 МСК
3.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Сепси
Ласло Сепси
46
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
90
0
Колса
Гонсало Колса
46
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
Альмерия
мин
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
71
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
3'
13'
3', 13'
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
88
0
Негредо
Альваро Негредо
68
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Солари
Эстебан Солари