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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 17
Уче 89
2:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 59
Ласен 71
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
27 сент. 2009, 18:00 МСК
27.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
61
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
17'
17'
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
73
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
89'
89'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
84
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Родригес
Давид Родригес
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
71'
71'
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
75
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
59'
59'
65
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Колса
Гонсало Колса
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
0
Геихо
Алекс Геихо