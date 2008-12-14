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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Акасиете 62
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Гарай 33
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
14 дек. 2008, 19:00 МСК
14.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
62'
62'
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Хуанито
Хуанито
83
0
Корона
Корона
83
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
68
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Чико
Чико
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Солари
Эстебан Солари
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
75
0
Гарай
Эсекьель Гарай
33'
33'
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
65
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Валера
Хуан Валера
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Зе Антониу
Зе Антониу
0
Люксен
Петер Люксен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо