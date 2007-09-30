Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
30 сент. 2007, 18:00 МСК
30.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы