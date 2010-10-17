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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Мунитис 33
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
17 окт. 2010, 18:00 МСК
17.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
33'
33'
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
80
0
Ариэль
Ариэль
64
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Боладо
Иван Боладо
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
86
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
67
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
86
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Валери
Диего Валери
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа