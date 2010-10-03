Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 76
1:1
Матч завершен
Малага
Малага
Овусу-Абейе 50
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
3 окт. 2010, 18:00 МСК
3.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
72
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
84
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Уче
Калу Уче
76'
76'
89
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Малага
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Фернандо
Фернандо
83
0
Апоньо
Апоньо
68
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
50'
50'
73
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
0
Луке
Альберт Луке
0
Рамос
Эдуардо Гомес Рамос
0
Силва
Сандро Силва
0
Баха
Набиль Баха
0
Фернандес
Себастьян Фернандес